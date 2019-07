Dopo il mancato riscatto del Milan, il Chelsea cerca una sistemazione a Bakayoko: il centrocampista piace all’Everton

Tiémoué Bakayoko non è riuscito a convincere il Milan a riscattarlo: molteplici i motivi, tra cui alcuni comportamenti discutibili (litigio con Gattuso, l’episodio della maglia di Acerbi) e le richieste eccessive del Chelsea.

Il centrocampista potrebbe restare in Inghilterra: secondo il Daily Mail, l’Everton sarebbe in pole per la corsa al francese. Bakayoko andrebbe a colmare il vuoto che lascerà Gueye, pronto a lasciare i Toffees.