Milan-Liverpool, assente Cardinale: a San Siro ci sarà Ibra?

Martedì a San Siro inizia la Champions League con Milan-Liverpool: assente Jerry Cardinale, ci sarà invece Zlatan Ibrahimovic?

Arrivano aggiornamenti importantissimi in vista dell’esordio del Milan in Champions League. Come riportato da Luca Bianchin Gerry Cardinale ha già lasciato Milano mentre Ibrahimovic sarà presente in tribuna.

L’ANNUNCIO – «Gerry Cardinale ha lasciato Milano. Non ci sarà per la Champions (tornerà Ibrahimovic dopo due settimane), possibile torni per il derby. Cardinale oggi ha sentito Fonseca per parlare di Milan-Venezia e prossime partite».