Milan, Maldini conferma Pioli: «Siamo contenti di lui»

Il dirigente del Milan Maldini ha confermato la posizione di Pioli sulla panchina rossonera: «Siamo veramente contenti»

Paolo Maldini ha commentato la posizione di Stefano Pioli sulla panchina del Milan: «Di lui siamo veramente contenti. È subentrato in una situazione non facile in cui la squadra non stava andando bene e c’erano poche certezze. Si è imposto e ha fatto crescere dei ragazzi giovani, dando identità alla squadra».

«Da adesso a fine stagione possono succedere tante cose: tutti noi, giocatori, ma soprattutto allenatori e dirigenti viviamo di risultati. Siamo veramente contenti del lavoro di Pioli. Ci auguriamo di fare una seconda parte di stagione super», ha concluso il dirigente rossonero ai microfoni di Sky Sport.