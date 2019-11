Milan, Maldini: «Guardo sempre al futuro, c’è voglia di migliorarsi»

Milan, Maldini parla al canale ufficiale della Uefa: «Dagli anni ’50 la mia famiglia sempre in rossonero. C’è voglia di migliorarsi»

Paolo Maldini, attuale dirigente del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni della Uefa. Ecco le parole dello storico capitano rossonero:

«Il mio rapporto con il Milan è nato nel 1978 e non si è ancora chiuso. Dagli anni 50′ la famiglia Maldini fa parte di questo club e questo vuol dire tanto. C’è la voglia di migliorarsi e di non guardasi alle spalle. Non mi piace guardare quello che ho fatto, ma guardo sempre al futuro. È questo il segreto anche del Milan».