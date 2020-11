Milan, Maldini: «Maradona un’icona. Competitivi anche senza Ibrahimovic»

Le parole del Dt del Milan, Paolo Maldini, nel pre-partita della sfida di Europa League contro il Lille

Il Milan impegnato contro il Lille nel match della quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Il pensiero di Paolo Maldini, Dt rossonero, va però alla scomparsa di Diego Armando Maradona.

«E’ dura. Per chi ha amato il calcio è sparito un pezzo della propria infanzia e passione. La gioia che ha portato al calcio. Quando gioca quell’amichevole ad Acerra sul fango è un’immagine straordinaria. E’ passione allo stato puro».

Icona Maradona «L’ho sentito per messaggio poco dopo il suo compleanno. Sembrava stesse meglio. In campo è stato un avversario incredibile. Difficile considerarlo un nemico. Non reagiva mai alle botte, dava una gioia indescrivibile agli amanti di questo sport. Era un personaggio controverso, ma per chi ama il calcio sarà sempre un’icona»

Assenza Ibrahimovic – «Ibra ci ha dato una svolta, è importantissimo ma questa squadra ha tante altre cose buone. Possiamo essere competitivi anche senza di lui. Oggi però sono fuori anche Leao e Alexis. Abbiamo però già dimostrato di poter fare a meno di lui. Dobbiamo migliorare. Oggi non è ancora decisiva ma è importante. Questi ragazzi sono cresciuti. E’ la prova più importante e difficile, ma siamo arrivati ad oggi con tanti aspetti positivi».

LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU MILANEWS24.COM