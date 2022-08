Milan, Marelli: «Il rigore non era da assegnare»

Milan, il giudizio sul rigore del pareggio dell’ex arbitro Luca Marelli: «Il rigore non era da assegnare. Calabria va verso Soppy»

L’ex arbitro Luca Marelli ha commentato il rigore assegnato al Milan per un presunto fallo di Soppy su Calabria e realizzato da Theo Hernandez. Di seguito le sue parole.

«Bisogna considerare il movimento di Soppy. Per un calcio di rigore ci deve essere un movimento del difendente nei confronti dell’attaccante. Soppy però non si muove, non mette il suo corpo verso Calabria. Semplicemente accade che Calabria sfiora il pallone, ci scivola sopra e va lui verso il giocatore dell’Udinese. Bisognava considerare il tutto come un semplice contatto senza assegnare il calcio di rigore».