Milan, Massaro saluta Cutrone: «In bocca al lupo, bomber» – FOTO

Il grande ex rossonero Daniele Massaro saluta Patrik Cutrone, che inizierà presto una nuova avventura lontano da Milano

Patrik Cutrone è pronto per iniziare la sua avventura al Wolverhampton. Il giovane attaccante ha lasciato il ritiro rossonero in America per imbarcarsi in direzione Inghilterra, dove inizierà una nuova esperienza calcistica. A lui è arrivato l’in bocca al lupo di Daniele Massaro.

Il grande ex attaccante rossonero ha mandato un messaggio social al giovane. «In bocca al lupo, bomber» ha scritto l’ex milanista su Instagram.