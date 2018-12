Che arrivo in casa Milan: Moncada è il nuovo capo dell’area scouting

Il Milan ha ufficializzato l’arrivo di Geoffrey Moncada dal Monaco come nuovo capo dell’area scouting: è una scelta del nuovo A.d. Ivan Gazidis

Dopo l’arrivo del nuovo A.D Ivan Gazidis, il Milan si arricchisce di un nuovo volto tra le sue fila. Il club rossonero ha ufficializzato anche l’arrivo del nuovo Capo dell’Area Scouting: si tratta di Geoffrey Moncada. Moncada, 31 anni, arriva al Milan dopo 6 anni trascorsi al Monaco, con un campionato francese vinto e tantissimi talenti portati nel principato.

Per uno che entra c’è sempre uno che esce e costui è Stefano Luxoro, capo scout dall’anno scorso, che rimarrà comunque nel club come «Responsabile del mercato dei calciatori professionisti delle squadre giovanili, continuando a dare il suo prezioso contributo alla Direzione Sportiva anche come osservatore», come si può leggere nel comunicato pubblicato sul proprio sito dal club rossonero.