Milan, nota ufficiale del club: «Grazie a tutti per il sostengo a Kessiè»

Il Milan ha ringraziato pubblicamente tutti i club e i tifosi che hanno mostrato un segno di affetto e stima nei confronti di Franck Kessie dopo gli accadimenti di stampo razzista in occasione del match contro l’Hellas Verona al Bentegodi.

«”Vogliamo ringraziare tutti i club e gli appassionati di calcio che hanno mostrato il loro sostegno per Franck Kessié. Nel corso della nostra storia, abbiamo sempre onorato i valori dello sport. Ecco perché condanniamo, ancora una volta, tutte le forme di razzismo e discriminazione: il calcio non dovrebbe dividere ma unire le persone».

We want to thank all the clubs and football fans who showed their support for Franck Kessié.

Throughout our history, we've always honoured the values of Sport. That's why we condemn, once again, all forms of racism and discrimination: football should not divide but unite people. pic.twitter.com/TgpdeaBRbX

— AC Milan (@acmilan) September 16, 2019