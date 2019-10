Milan, ora Piatek non è più intoccabile. Giampaolo valuta

Milan, Giampaolo al tutto per tutto contro il Genoa. Il tecnico potrebbe lasciare in panchina niente di meno che Piatek

Il Milan è in piena crisi di risultati e la panchina di Giampaolo è appesa a un filo. Il tecnico si gioca il tutto per tutto nella prossima sfida contro il Genoa, match decisivo anche dall’altro lato per Andreazzoli.

Il Corriere dello Sport sottolinea alcuni cambi di formazione su cui l’allenatore starebbe rimuginando. A rimanere in panchina potrebbe essere niente di meno che Piatek, apparso poco brillante ultimamente. Al suo posto è pronto Leao che, al contrario, è stato il più positivo nelle ultime uscite.