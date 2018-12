Milan, lettera di richiamo dalla Uefa dopo il colpo Paquetà

Il Milan ha ingaggiato Paquetà e dopo pochi giorni la Uefa ha inviato una lettera di richiamo al club rossonero

Il primo colpo di mercato del Milan in vista di gennaio è Lucas Paquetà. Il centrocampista offensivo brasiliano, classe ’97, è costato ai rossoneri 35 milioni di euro più bonus. Leonardo e Maldini hanno parlato con i giornalisti e il direttore dell’area tecnica ha parlato del mercato milanista, svelando un retroscena importante: la Uefa ha inviato una lettera di richiamo al Milan dopo l’acquisto del centrocampista brasiliano Lucas Paquetà per 35 milioni di euro.

Queste le parole di Leonardo: «Fai Lucas e ti arriva una lettera di richiamo in cui contestano investimenti simili. E’ difficile quindi fare dei colpi di mercato. Dobbiamo tenere presenti le varie situazioni. Abbiamo 30 calciatori, qualcuno andrà via. Non compriamo perché non vogliamo, ma perché non si può».