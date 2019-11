Milan, parla Massara: «Per ora Ibrahimovic rimane una suggestione»

Frederic Massara, ds rossonero, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del possibile arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan

Prima del fischio d’inizio di Milan-Napoli il direttore sportivo rossonero, Frederic Massara, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole.

IBRAHIMOVIC –«È un grande campione, ha già vestito la maglia del Milan vincendo ed è evidente che ogni volta che c’è un accostamento questo diventi una suggestione. Per ora è solo una suggestione. Ora concentriamoci per migliorare e per tornare sui livelli accettabili. Poi quando aprirà il mercato vedremo il da farsi, parlando anche con l’allenatore».

REBIC – «E’ arrivato all’ultimo giorno di mercato, ha fatto fatica a inserirsi e ora dal punto di vista tattico ci sono altre scelte, anche più dettate dall’equilibrio».

DONNARUMMA – «E’ sereno, è importantissimo per noi. Nonostante la classifica il suo rendimento è di alto livello. Ha un anno e mezzo di contratto e siamo tranquilli, non ci preoccupiamo»