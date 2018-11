Il tecnico del Milan, Gattuso, ha avuto da ridire sull’orario in cui verrà disputata la partita con il Parma

Domenica, alle 12.30, il Milan ospiterà il Parma nel primo match di giornata. Un orario che non fa certamente piacere a Gattuso che a Milan Tv ha dichiarato: «È assurdo giocare alle 18.55 il giovedì e poi fare l’anticipo della domenica: non voglio fare polemica ma è una decisione che non capisco». Però il tecnico rossonero ha proseguito, non trovando scuse per i suoi giocatori: «Ci sarà da battagliare, non voglio scuse perché il Parma è forte e quando ribalta l’azione ha dei missili in attacco. Se giochiamo come contro il Dudelange non basterà, servono più energie e la loro classifica parla chiaro».