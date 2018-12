Milan-Parma 0-0: risultato e cronaca in diretta live

Milan-Parma, 14ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Dopo aver corso un enorme brivido lungo la schiena nella gara di EuropaLeague contro il modestissimo Dudelange, il Milan di Gattuso cerca il riscatto anche in campionato, per provare a conquistare un inaspettato posto in ChampionsLeague. Quella contro il Parma, autentica sorpresa di questo campionato, sarà una sfida di alto livello, tra due squadre separate soltanto da due punti. La formazione di casa arriva da un pareggio conquistato in extremis contro la Lazio mentre il Parma arriva da due vittorie importanti conquistate contro Torino e Sassuolo. Ancora assente del match sarà lo squalificato Higuain, che tornerà nel prossimo turno: a guidare l’attacco rossonero, sarà allora il giovanissimo principe di Coppa Cutrone. Dall’altra parte, invece, spazio al duo delle meraviglie Gervinho-Inglese. Ecco le formazioniufficiali e, a seguire, la cronacalive del match.

Milan-Parma: diretta live e sintesi

32’ ˗ Chiusura perfetta di Biabiany in corner

31’ ˗ Iacoponi tenta il cross, respinto da Rodriguez: calcio d’angolo per il Parma che si riaffaccia in avanti dopo minuti di apnea

29’ ˗ Perfetta chiusura di Calhanoglu sul tentativo di apertura di Biabiany su Gervinho

28’ ˗ OccasioneMilan. Suso si prende il pallone, portandosi al limite dell’area di rigore, per poi lasciar partire un tiro insidioso direttamente all’angolino basso, messo in calcio d’angolo da un provvidenziale intervento di Sepe in estensione

27’ ˗ JoséMauri prepara la conclusione dalla distanza: respinta dal sacrificio di Iacoponi

26’ ˗ Ennesimo intervento di un Gagliolo troppo nervoso, su Suso questa volta

25’ ˗ Cutrone cade in area, dopo il contatto con Bastoni, all’interno dell’area di rigore ma Calvarese non concede alcun rigore

24’ ˗ Pessimo tentativo di cross di Calhanoglu: palla sul fondo

24’ ˗ Fase di stanca in mezzo al campo, allo scopo di recuperare energie dopo il grande inizio

22’ ˗ Sugli sviluppi del corner, dopo una deviazione, Sepe non ha problemi a bloccare con presa a terra

22’ ˗ Spunto di Cutrone che conquista un calcio d’angolo, dopo la deviazione di Bastoni

21’ ˗ Il primo veloce contropiede di Gervinho viene efficacemente fermato dal recupero determinante di Bakayoko

19’ ˗ OccasioneMilan. Kessiè cerca l’incrocio del secondo palo da posizione defilata, al limite dell’area, ma il suo tiro si spegne sul fondo senza troppi patemi d’animo per il portiere

17’ ˗ OccasionecolossaleMilan. Penetrazione efficace di Calabria sul centrodestra fino al fondo del campo: il cross rasoterra in mezzo del terzino attraversa tutta l’area, senza trovare la deviazione di nessun attaccante

16’ ˗ Iacoponi si porta il pallone fuori dal campo, in un facile disimpegno, regalando la rimessa ai padroni di casa

14’ ˗ OccasioneMilan. Kessié prepara la conclusione dai 30 metri che finisce a pochi centimetri dal palo alla sinistra della porta difesa da Sepe

12’ ˗ Calahanoglu prepara il tiro con il sinistro dalla distanza ma la sua conclusione finisce direttamente in curva

10’ ˗ OccasioneParma. Barillà, completamente libero al centro dell’area, non controlla ben su cross arretrato di Grassi, vanificando l’occasione più ghiotta fin qui creata. Calcio d’angolo per i Ducali

9’ ˗ Primo calcio d’angolo sprecato dal Milan, con un tiro dalla distanza senza grandi pretese da parte di JoséMauri

7’ ˗ Sugli sviluppi di un calcio di punizione fischiato a Gagliolo, Suso tenta il cross testa alla ricerca di Bakayoko ma la difesa respinge. Nel prosieguo dell’azione, Sepe è bravo a respingere dopo il successivo tocco di testa di Zapata

6’ ˗ Iacoponi tenta il cross dalla sinistra ma il suo tentativo si perde sul fondo

5’ ˗ José Mauri tenta l’inserimento in area di rigore su cross dalla destra ma Sepe intuisce, anticipando il centrocampista

4’ ˗ Efficace copertura di Abate sullo spunto di Gervinho

3’ ˗ Fuorigioco di rientro fischiato a Gervinho

2’ ˗ OccasioneParma. Grassi raccoglie una respinta in area di rigore e prova a sorprendere Donnarumma sul palo lontano: poca precisione per lui

1’ ˗ OccasioneMilan. Cutrone controlla dal limite dell’area e lascia partire una conclusione che Sepe non ha problemi a bloccare: solo potenza ma poca precisione

1’ ˗ Calvarese fischia il calcio d’inizio: è la squadra di casa a battere il primo pallone

Milan e Parma sono scese in campo e sono pronte a dare inizio al primo incontro della 14° domenica di Serie A

Milan-Parma: formazioni ufficiali

Milan (4-3-3): Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Mauri, Bakayoko, Kessie; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

Parma (4-3-3): Sepe; Gagliolo, Bruno Alves, Bastoni, Iacoponi; Barillà, Scozzarella, Grassi; Biabiany, Inglese, Gervinho.

Milan-Parma: probabili formazioni e pre-partita

Qui Milan. A causa delle defezioni dovute agli infortuni, Gattuso sarà costretto a fare scelte quasi obbligate, in molte zone del campo. Come noto, mancherà ancora per un turno la stella della squadra, Higuain, vittima disciplinare dalla gara contro la Juventus. A coprire la fascia sinistra, dovrebbe esserci Borini, autore del gol record in EuropaLeague, a pochi secondi dal suo ingresso. Suso e Cutrone saranno, invece, le due frecce del reparto d’attacco, insieme a Calhanoglu. A centrocampo, infine, dovrebbe trovare spazio José Mauri.

Qui Parma. Le due vittorie di fila contro Torino e Sassuolo hanno galvanizzato un ambiente che si trova sorprendentemente al sesto posto in classifica, a solo due lunghezze dal Milan. Una vittoria consentirebbe, dunque, un sorpasso che potrebbe voler anche dire ChampionsLeague. Per l’occasione, D’Aversa recupera Gobbi, che però partirà dalla panchina. Bastoni dovrebbe ancora essere confermato in mezzo alla difesa, con Gagliolo esterno. Sicuri assenti della partita, saranno Dimarco e Siligardi. Davanti, infine, ballottaggio tra Biabiany e Ciciretti con il primo favorito.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Abate, C. Zapata, R. Rodríguez; Kessié, Mauri, Bakayoko; Suso, Cutrone, Çalhanoglu.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Barillà, Štulac, Grassi; Gervinho, Inglese, Biabiany.

Milan-Parma: precedenti

Quella che andrà in scena a San Siro tra Milan e Parma sarà la 33°occasione di confronto tra le due formazioni nel capoluogo lombardo. Il bilancio pende nettamente a favore della squadra di casa, che guida con 17vittorie; 8 sono i pareggi e 7 le vittorie della formazioneemiliana. A causa delle beghe giudiziarie alle quali i Ducali sono stati costretti negli ultimi anni, l’ultimo precedente risale al 2014/2015: in quell’occasione, i Rossoneri riuscirono a vincere con un netto 3-1, siglato dalla doppietta di Menez e dal gol di Nocerino, di Zaccardo la rete parmense. Per trovare una vittoria esterna bisogna risalire, invece, al 2013/2014, quando i Ducali si imposero con un netto 4-2, guidato da uno straripante Cassano. Il risultato più frequente è stato, stranamente, l’1-1, insieme al 2-1. La partite con il maggior numero di gol, infine, risale alla stagione 2005/2006: un 4-3 scoppiettante firmato, tra gli altri, da Kakà, Shevchenko, Gilardino.

Milan-Parma: arbitro

Sarà Gianpaolo Calvarese l’arbitro designato a dirigere la sfida delle 12.30 tra Milan e Parma. Per il fischietto della sezione di Teramo, classe ’76 e ingegnere di professione, sarà la partita numero9 in stagione, tra Serie A e CoppaItalia. Calvarese, che con i padroni di casa ha un bilancio favorevole (9vittorie su 13partite), ha già arbitrato i Rossoneri in questa stagione, in occasione della vittoria contro il Chievo. Ma l’arbitro di Teramo ha già diretto anche i Ducali, nell’importante vittoria ottenuta contro il Cagliari alla 5° giornata. Per l’occasione, Calvarese sarà coadiuvato dagli assistenti Longo e Galetto, il quarto uomo sarà Marinelli, mentre alla sezione VAR ci sarà il sig. Paolo Valeri di Roma.

Milan-Parma Streaming: dove vederla in tv

