Milan, Ibrahimovic è complicato: Pato si propone, ma non scalda

Sembra essere una corsa a due per l’attacco del Milan in vista del mercato di gennaio: Ibrahimovic e Pato potrebbero tornare in rossonero

Il Milan cercherà sicuramente un attaccante in vista della sessione invernale di mercato. Higuain e Cutrone hanno bisogno di cambi, soprattutto se Gattuso dovesse continuare ad optare per un modulo a due punte come è stato nelle ultime uscite. Peraltro il momento del Pipita non è dei migliori e la corsa alla Champions League sarà ferratissima nei prossimi mesi. La situazione ZlatanIbrahimovic non è delle migliori: lo svedese vuole tornare e Leonardo e Mancini sarebbero felici di riabbracciarlo, ma il contratto in scadenza nel 2019 dà molta forza ai Los Angeles Galaxy. L’altra soluzione sarebbe un altro ex: Alexandre Pato.

Il Papero non vedrebbe l’ora di riabbracciare i rossoneri, ma contro questa operazione c’è l’alta clausola rescissoria con il club cinese del Tianjin Quanjian, ben 25 milioni. Il Milan non sembra scaldarsi all’idea di questo ritorno, visto anche la precaria tenuta fisica del brasiliano, ma in caso Ibrahimovic non dovesse arrivare, il ritorno dell’attaccante potrebbe realizzarsi.