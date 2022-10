Milan, Pioli: «Domani ci giochiamo tantissimo»

Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa in vista della partita di Champions: ««Ci arriviamo bene, siamo abituati a questi standard»

Stefano Pioli interverrà in conferenza stampa alla vigilia di Dinamo Zagabria-Milan. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Ci giochiamo tantissimo, se vogliamo arrivare all’ultima partita del girone con chance di qualificazione dobbiamo fare punti. Sfida importante che abbiamo preparato per l’importanza che ha. Non abbiamo bisogno di rabbia ma di lucidità e determinazione, sappiamo che la Dinamo è un avversario difficile soprattutto qui, non perde in casa da dicembre 2021. Siamo convinti delle nostre qualità, dobbiamo approcciare bene la gara e farlo con continuità sarà importante».

COME DEVONO GIOCARE DOMANI – «Ci arriviamo bene, siamo abituati a questi standard. Gli allenamenti servono per recuperare, abbiamo rivisto la gara dell’andata. Siamo pronti per la sfida di domani. Domani dobbiamo giocare con continuità, stare dentro la partita. A volte perdiamo le distanze, così facendo corriamo di più e perdiamo energie. Questo domani non deve succedere».

