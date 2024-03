Milan Pioli, tre punti per rimanere sulla panchina rossonera

Milan, in dubbio il futuro di Stefano Pioli: per rimanere sulla panchina rossonera il tecnico deve raggiungere tre obiettivi

Il futuro di Stefano Pioli è in bilico: il tecnico sa benissimo che in questo finale di stagione si giocherà la possibilità di sedersi sulla panchina del Milan per almeno un altro anno.

Secondo Tuttosport ci sarebbero tre obiettivi da raggiungere per evitare lo scenario dell’esonero. La società si aspetta un buon cammino in Europa League, il secondo posto in campionato e di fare anche una buona figura nel prossimo derby (cinque le sconfitte rimediate nella stracittadina nell’ultimo anno solare).

