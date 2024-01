Milan, Pioli: «Cori contro Maignan? Gli ignoranti restino a casa»

Le parole di Stefano Pioli, tecnico del Milan, dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri in trasferta contro l’Udinese

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria ottenuta in rimonta dal Milan contro l’Udinese. Di seguito le sue parole.

EPISODIO RAZZISTA – «Sono chiaramente deluso. Sono fiero di allenare una persona come Mike, così corretta. Gli ignoranti devono stare a casa».

100 VITTORIE PER PIOLI – «Nel primo tempo dovevamo fare qualche gol in più. Poi dal niente abbiamo subito due gol. Questa è la dimostrazione che quando credi nella tua qualità puoi anche vincere. Sapevamo che non sarebbe stata semplice ma l’abbiamo interpretata bene».

TANA LIBERA TUTTI – «Non dobbiamo pensare ad aprile e maggio. Vogliamo essere protagonisti ma in questo momento Inter e Juve stanno viaggiando a un ritmo molto alto. Dobbiamo preparare al massimo la prossima partita».

LEAO – «Non credo che la crescita tecnica e tattica. i numeri dicono che è diventato un giocatore più associativo. Abbiamo cambiato il modo di giocare, di fare la partita. Gli spazi per Rafa sono minori e sta imparando a giocare insieme agli altri. Il gol non gli manca, prima di tutto viene il bene della squadra».

