Milan, Pioli: «Sono soddisfatto, vittoria non scontata. Brahim Diaz può ancora migliorare»

L’allenatore del Milan Pioli ha parlato al termine della partita contro la Salernitana

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria per 2-0 contro la Salernitana.

PRESTAZIONE – «Esco con la soddisfazione di una bella vittoria e prestazione. Troppo facile dire che fosse scontata, ce lo siamo meritata, certo fare un gol in più sarebbe stato meglio per quello che abbiamo creato. La squadra ha dimostrato maturità, abbiamo dato continuità alla prestazione di Genova».

BRAHIM DIAZ – «Lo step per crescere è aumentare la qualità delle giocate, può ancora migliorare nei passaggi in verticale e magari segnare di più, perché ne ha le qualità. Sta lavorando molto. Oggi abbiamo giocato con tanti giovani e questa freschezza ci dà energia e oggi l’abbiamo fatto bene. Dispiace per Pellegri, stava crescendo ed ero sicuro che avrebbe fatto una buona gara questa sera».

CAMPIONATO – «Avevo pronosticato campionato equilibrato, mi aspettavo qualche squadra in più tra le prime: sembrerebbe che i primi 4 sdiano più staccati, mentre mi aspettavo Juve, Roma e Lazio più vicini. Ci saranno tante situazioni importanti, servirà continuità e cercheremo di averla per tutta la stagione. I punti sono importanti ma va tenuto alto il momento per tutto l’anno, e non è facile. Da qua al 22 dicembre manca ancora molto e dovremo cercare di stare attenti e concentrati per passare un buon Natale».

