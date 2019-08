Milan, prima le cessioni: poi assalto a Correa e Praet

Milan alla ricerca di Correa e Praet per rinforzare la rosa di Giampaolo. Prima però c’è bisogno di alcune uscite

Il Milan deve piazzare alcuni esuberi per poter poi rinforzare la squadra. André Silva può andare al Monaco (ripresi i contatti). In uscita anche Laxalt e Strinic, senza dimenticare Biglia. Possibili uscite anche per Suso e Kessie.

Secondo Il Corriere dello Sport, dopo le cessioni, i rossoneri potrebbero tentare l’assalto ad Angel Correa (ballano ancora alcuni milioni tra domanda e offerta con l’Atletico Madrid) e su Praet. Ferrero è stato categorico: il Milan, per regalare il suo pupillo a Giampaolo, deve pagare la clausola di 26 milioni.