Milan, quante assenze per Pioli: gli indisponibili contro la Juve

Juventus Milan, Pioli in forte emergenza per il big match di questa sera allo Stadium: ecco tutti gli infortunati rossoneri

Il Milan di Pioli si presenta alla sfida di questa sera contro la Juventus con la convinzione di chi ormai ha raggiunto lo step da grande squadra. Tuttavia i rossoneri presentano già delle defezioni molto importanti. Andiamo a vedere nel dettaglio chi sono i grandi assenti del Diavolo.

OUT GIROUD IBRA – Pioli deve rinunciare a Ibrahimovic e Giroud nel reparto d’attacco: lo svedese non ha ancora smaltito l’infiammazione al tendine d’Achille, il francese soffre per una lombalgia acuta. Assente anche Messias che sta ultimando la preparazione dopo un’estate al centro del mercato. A centrocampo fuori Krunic e Bakayoko. Il primo deve ancora recuperare dal risentimento accusato in nazionale, il centrocampista ex Chelsea soffre per una soffusione emorragica al polpaccio. Infine, per quanto riguarda il reparto arretrato, Davide Calabria ha dovuto dare forfait per un’elongazione ai muscoli della coscia destra.