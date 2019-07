Milan, Reina: «Giampaolo? Idee chiare sul suo calcio»

Pepe Reina ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle risposte del Milan agli schemi del nuovo tecnico Marco Giampaolo

Pepe Reina, intervistato da Milan TV, ha parlato del tecnico Giampaolo e di come la squadra ha reagito alle sue proposte.

Ecco le parole: «Per ognuno di noi è importante mettere benzina nelle gambe in questo momento, prendere il ritmo per crescere, guadagnare fiducia e giocare come ci chiede di fare il mister. Abbiamo abbastanza chiaro come il mister pensa di giocare. Dovremo sicuramente aggiustare qualcosa ma è normale».