Milan che rimpianto! Deulofeu mette a segno un gol spettacolare – VIDEO

Gerard Deulofeu ha fatto un gol incredibile contro il Wolverhampton nel turno di FA CUP: rimpianto Milan?

Inseguito per tanto tempo dopo i sei mesi d’oro al Milan, Gerard Deulofeu sta continuando a far parlare di sè in Inghilterra con la maglia del Watford. Nella semifinale di FA CUP l’esterno spagnolo ha messo a segno un gol di pregevolissima fattura.

Riceve palla dentro l’area, leggermente spostato sulla sinistra, punta l’avversario ma non avendo spazio di manovra decide di calciare da fermo, dando al pallone un giro incomprensibile. La sfera si alza da terra, supera tutta la difesa e si insacca sotto l’incrocio dei pali sul lato opposto, lasciando a bocca aperta gli oltre 80 mila spettatori. Un gol da futsal più che da calcio a 11. Un vero colpo di magia dell’ex Milan che farà masticare amaro ai suoi ex tifosi.