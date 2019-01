Milan, si tratta il rinnovo di Zapata: Cordoba incontra Leonardo

Il nuovo agente di Cristian Zapata, Ivan Cordoba, è giunto a Casa Milan per trattare con Leonardo il rinnovo del giocatore

Cristian Zapata si è rivelato essere una pedina fondamentale in questa prima parte di stagione del Milan. Complici i numerosi infortuni, Gattuso è stato costretto a schierarlo spesso titolare. Il difensore colombiano, tuttavia, ha sempre risposto presente alle chiamate.

Zapata andrà in scadenza al termine di questa stagione. Le convincenti prestazioni offerte sin qui gli hanno tuttavia consentito di scalare rapidamente le gerarchie del reparto difensivo: «Un difensore come lui lo paghi 40 milioni» ha dichiarato a tal proposito Gattuso. Il tecnico rossonero non ha dubbi sul talento del giocatore, ma anche la società alla luce di quanto osservato sta ora valutando seriamente la possibilità di prolungarne la permanenza a Milano.

L’idea di un rinnovo di contratto trova le conferme con l’arrivo in giornata del nuovo agente di Zapata a Casa Milan, nientemeno che Ivan Ramiro Cordoba. L’ex centrale nerazzurro è pronto ad incontrare Leonardo per discutere di un prolungamento biennale fino al 2021 con un ingaggio di 1,7 milioni a stagione. La trattativa è in corso, la strada è lunga ma c’è ottimismo da entrambe le parti.