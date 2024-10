Milan, rinviata la deposizione di Calabria per l'inchiesta Ultras

Prosegue l’inchiesta Ultras in casa Milan con Davide Calabria, capitano rossonero, che dev’essere ancora ascoltato

È slittata la deposizione di Davide Calabria, terzino e capitano del Milan, per quanto concerne l’inchiesta Ultras che oltre ai rossonero riguarda anche l’altra squadra di Milano ovvero l’Inter.

Teoricamente l’appuntamento con la Procura di Milano per l’esterno difensivo di Fonseca era programmato per venerdì 13 ottobre, ma come racconta Tuttosport è stato rinviato alla prossima settimana.

Secondo gli agli atti, Calabria avrebbe incontrato Luca Lucci, capo degli Ultras rossoneri attualmente in carcere, a febbraio 2023 in un bar. A documentare questa situazione sono le intercettazioni.

Intanto, la procura Figc ha fatto intendere che aspetterà gli atti prima di valutare gli eventuali illeciti di Inter e Milan. Prima non si esprimerà in maniera concreta, attendendo dunque tutto il necessario che analizzerà il capo della Procura federale Giuseppe Chiné e soci.