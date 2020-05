Milan, ripartono gli allenamenti: all’appello mancano Ibrahimovic e Kessie

Milanello riapre i battenti per gli allenamenti della squadra di Pioli: all’appello mancano sempre Ibrahimovic e Kessie

Il Milan torna a faticare sui campi di Milanello. Il centro sportivo riapre le porte dopo due mesi esatti dall’ultimo allenamento, il 7 marzo. I primi a ricominciare dovrebbero essere Gigio e Antonio Donnarumma, Hernandez, Bonaventura, Biglia e Leo Duarte. Sei giocatori in campo al mattino e otto al pomeriggio.

All’appello mancano Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessie. Il primo arriverà domani o sabato mentre il secondo è bloccato in Costa d’Avorio come molti suoi connazionali e non riesce a prendere un aereo direzione Milano.