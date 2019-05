Jack Bonaventura a rischio taglio? Possibile una mezza rivoluzione nel centrocampo del Milan. A rischio anche Kessie, Biglia e Bakayoko

Il Milan potrebbe modificare il suo assetto nella prossima stagione. Prevista una rivoluzione in ogni ruolo, dirigenziale, tecnico e non solo. Il club rossonero potrebbe cedere numerosi tasselli che compongono l’attuale rosa e tra questi potrebbe esserci anche Jack Bonaventura. Il centrocampista rossonero, out per un infortunio per tutta la stagione da ormai diversi mesi, potrebbe andare via. Secondo Tuttosport, il Milan avrebbe dei dubbi sulla sua tenuta dopo il grave infortunio e non è da escludere una cessione nel corso del prossimo calciomercato estivo.

Il Milan inoltre potrebbe cedere anche altri elementi del centrocampo. Da valutare anche il futuro di Franck Kessié, finito nel mirino dopo la rissa sfiorata con Biglia, e lo stesso centrocampista argentino potrebbe finire sul mercato per questioni legate al Fair Play Finanziario. Il dubbio più grande riguarda il riscatto di Bakayoko, per il quale bisognerebbe spendere 35 milioni di euro e dopo le ultime vicissitudini, la conferma del centrocampista ex Chelsea è in bilico. Certi di lasciare il Milan i vari Montolivo, Bertolacci e José Mauri. Possibili novità dunque sul mercato dei centrocampisti, il Milan si prepara a cambiare.