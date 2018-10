Romagnoli ha recuperato dal suo infortunio e giocherà il suo primo derby di Milano con la fascia da capitano: il 23enne punta su Higuain per vincere

Nel derby di domenica sera contro l’Inter, troverà regolarmente posto al centro della difesa anche Alessio Romagnoli: il centrale del Milan ha infatti recuperato dal suo infortunio. A soli 23 anni si ritroverà ad affrontare il derby, per la prima volta, con la fascia da capitano, e di questo ha parlato al Corriere dello Sport. «La fascia dà certamente una responsabilità in più – ha rivelato Romagnoli – La indossavo anche nelle giovanili della Roma, evidentemente anche da ragazzo avranno visto certe qualità, sono sempre stato un tipo serio e tranquillo». Ciò che, però, non lo fa stare tranquillo in questo momento sono i tanti gol concessi alle avversarie. «Mi pensa molto – ha aggiunto Romagnoli – Non posso negarlo, quando arrivò Gattuso ne subivamo pochi. Purtroppo abbiamo commesso degli errori, sia da parte dei singoli sia di reparto. Io per primo ho sbagliato con l’Empoli, lavoriamo ogni giorno per non commetterne più». Mantenere la porta inviolata contro l’Inter, però, sarà l’obiettivo del capitano rossonero, che punta su Higuain per raggiungere la vittoria: «È capace di mettere il pallone in porta anche con mezza occasione».