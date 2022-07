Milan, Savicevic: «Diaz con la numero 10? Lasciamo perdere»

Le parole non tenere di Savicevic sul numero 10 del Milan, Brahim Diaz, ma non solo: «Pioli ha fatto la grande impresa»

Dejan Savicevic ha parlato su Sportweek del Milan: dalla vittoria dello scudetto all’attuale numero dieci. Di seguito le sue parole.

MILAN – «Diaz con la numero 10? Lasciamo perdere. Pioli ha fatto la grande impresa vincendo il campionato con questo gruppo, ha fatto una cosa più grande anche di Sacchi, Capello e Ancelotti perchè lui non aveva i grandi campioni che avevano gli altri. Mio figlio era alla festa scudetto: fa parte del Milan club Podgorica e io ho messo su Facebook le sue foto, è stata una grande gioia anche guardandola alla televisione. Mi piacciono molto Leao e Hernandez, Maldini era un grandissimo giocatore e ora è un ottimo dirigente».

ROMA – «Ero a Tirana per la finale, mi aspettavo di più da Zaniolo e Pellegrini. Soprattutto il primo pensavo fosse “più giocatore”. Mourinho esultava come se avesse vinto la Champions, ma è anche un ottimo attore oltre che un grande allenatore. Ha fatto la storia in Europa e in Italia, sarà ricordato a lungo».