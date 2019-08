E’ fatta per Leo Duarte al Milan. Il centrale brasiliano è sbarcato in Italia: visite mediche e poi la firma con i rossoneri

Il Milan punta su Leo Duarte per la difesa. Il brasiliano, arrivato in Italia nella giornata di ieri, ha dapprima sostenuto le visite mediche alla clinica La Madonnina di Milano, per poi proseguire nella giornata odierna con i test di idoneità al CONI.

Duarte verso mezzogiorno raggiunto Casa Milan, sede rossonera, dove firmerà il contratto che lo legherà al Diavolo.