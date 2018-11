Milan, l’incredibile errore della Uefa sul secondo gol di Cutrone – VIDEO

L’attaccante del Milan Cutrone è stato oggetto di un errore da parte della Uefa, che gli ha assegnato il gol del 2-2 contro il Dudelange

Patrick Cutrone è il grande protagonista della partita tra Milan e Dudelange. L’attaccante classe ’98 ha aperto la gara con il gol dell’uno a zero e poi ha rimesso in gioco i rossoneri con quello del pareggio. Almeno secondo la Uefa. Intervistato nel post partita, Cutrone ha infatti ammesso di non aver toccato la palla che Hakan Calhanoglu aveva indirizzato in area. Ufficiale quindi l’autogol di Bonnefoi per conferma del diretto interessato. Poco male per il classe ’98, ancora una volta protagonista di un Milan che non ha potuto fare affidamento su Gonzalo Higuain. E contando quelli dell’anno scorso, sono ben 10 i gol nelle coppe europee.