Milan serve fare cassa: Laxalt, Simic e Borini in uscita

Se il Milan vuole provare ad investire nel mercato di gennaio, deve partire dalle cessioni di alcuni suoi elementi in rosa

Stretta nella morsa del FPF e in attesa della sentenza del TAS, il Milan vuole mettere a segno qualche colpo di mercato per rinforzare la rosa e cercare lo slancio decisivo per il quarto posto in campionato. Prima di tutto, però, Leonardo e Maldini dovranno occuparsi delle uscite provando ad accumulare un buon gruzzoletto da poter spendere in una fase successiva.

Oltre Borini, in partenza dal Milan ci sono anche altri giocatori, come per esempio coloro che sono stati impiegati poco finora da mister Gattuso. Tra questi, c’è anche Bertolacci, sempre nel mirino del Genoa, oltre Halilovic e Simic, su cui c’è il pressing dell’Hajduk Spalato. Non dovrebbe invece muoversi e andare a scadenza Montolivo, mentre Laxalt è finito nel mirino dalla Lazio, ma il Milan vuole monetizzare dalla sua eventuale cessione.