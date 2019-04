Milan, sprint per Tonali: il piano per strapparlo a Inter e Juve

Leonardo e la strategia per strappare Tonali a Inter e Juve: ecco il piano del Milan per il talento bresciano

Sandro Tonali è uno dei talenti italiani più richiesti in Serie A. Tutte le big stanno seguendo il centrocampista e parteciperanno all’asta. al momento, sembra che il Milan sia il più interessato, con Inter e Juventus a seguire.

Leonardo crede molto nel classe 2000, tanto da inviare regolarmente scout alle partite del Brescia. Il dirigente rossonero ha già avuto un colloquio col presidente Cellino, che può aprire ad una cessione in estate. Il Milan sfrutta, inoltre, il fatto che Tonali sia un tifoso rossonero sin da bambino e straveda per Gattuso. Potrebbe non bastare: la Juventus ha feeling con l’entourage del giocatore e rimane in vantaggio. Il valore del giocatore è pari a 30 milioni: i rossoneri sono pronti ad accellerare, facendo leva sulla passione per i colori del Milan del giocatore e magari offrendo un contratto migliore.