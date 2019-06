Milan, Thiago Silva: «Rossoneri? Penso alla Copa America. Sul futuro…»

Milan, Thiago Silva ha parlato in zona mista dopo la roboante vittoria del suo Brasile contro il Perù: ecco le sue parole

Thiago Silva ha parlato in zona mista, dopo la vittoria del suo Brasile contro il Perù: «In questa Coppa, abbiamo l’occasione di riscattarci dopo gli errori del passato, vogliamo continuare così. Possiamo affrontare chiunque se siamo in forma, anche una grande come l’Argentina».

«Milan? Al momento non ci penso, ma sono legatissimo ai rossoneri. Per il futuro ci sarà tempo, ora penso alla Coppa America».