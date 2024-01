Milan, ecco quando Tomori rientrerà in gruppo: la notizia

Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, potrebbe rientrare a breve agli ordini di Stefano Pioli dopo l’infortunio

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, l’inglese potrebbe tornare al lavorare in gruppo per metà febbraio. Poi in base alle valutazioni di Pioli e dello staff si valuterà quando farlo tornare anche in campo.