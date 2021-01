Convocati Torino: Marco Giampaolo ha reso nota la lista dei convocati per il match in programma stasera a San Siro contro il Milan

Meno turnover di quanto si pensava per Marco Giampaolo che, in attesa di scogliere i dubbi di formazione, dirama la lista dei convocati per la sfida di questa sera a San Siro contro il Milan valevole gli ottavi di finale di Coppa Italia.

PORTIERI: Milinkovic, Rosati, Ujkani.

DIFENSORI: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda.

CENTROCAMPISTA: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Meite, Rincon, Segre.

ATTACCANTI: Belotti, Verdi, Zaza.