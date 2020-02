Milan Torino, le info per acquistare i biglietti del settore ospiti: tagliandi in vendita fino a domenica 16 febbraio

Prosegue il countdown verso il monday night di San Siro, dove a sfidarsi lunedì sera nel posticipo di campionato saranno Milan e Torino. Il club granata, in vista della partita, ha fornito informazioni dettagliate circa la possibilità di acquistare biglietti nel settore ospiti.

«I biglietti del settore ospiti per la sfida Milan-Torino, in calendario lunedì 17 febbraio alle ore 20.45, sono in vendita fino alle ore 19 di domenica 16 febbraio presso i punti vendita Vivaticket, Casa Milan e online sul sito acmilan.com. Il costo di un singolo tagliando è di 20 euro, al quale va applicato il diritto di prevendita. Per il settore ospiti è prevista un’unica fascia di prezzo, senza distinzioni per fasce d’età. Per i bambini al di sotto dei 5 anni (non compiuti) è previsto l’ingresso ad 1 euro fino a esaurimento dei posti disponibili».