Milan-Torino, scatta l’ora di De Ketelaere. Ora o mai più per il belga

Milan-Torino, scatta l’ora di De Ketelaere nel match di Coppa Italia in programma questa sera. Servono risposte dal belga

Come scrive la Gazzetta dello Sport, nel Milan che stasera sfiderà il Torino in Coppa Italia troverà spazio dal primo minuto De Ketelaere, che fin qui non ha mai soddisfatto le aspettative riposte in lui.

Il belga, che giocherà quindi da titolare, ha una chance che non può farsi sfuggire se vuole scalare le gerarchie nelle scelte di Pioli.