Milan, Veretout più vicino dopo l’incontro. La Roma rimane sullo sfondo

Milan, Veretout si avvicina dopo l’incontro andato in scena. Nel corso del pomeriggio anche la Roma riparlerà con la Fiorentina

Il Milan e Jordan Veretout sembrano avvicinarsi. Lo fa sapere Gianluca Di Marzio, che spiega come i rossoneri e la Fiorentina siano più vicini negli accordi dopo l’incontro andato in scena in mattinata. I viola continuano tuttavia a non volere Biglia inserito nella trattativa.

La Roma continua ad osservare interessata: il giornalista di Sky Sport comunica come in giornata è programmato un nuovo meeting tra la dirigenza giallorossa e quella toscana.