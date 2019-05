Milan, vittoria contro la Fiorentina spartiacque per la corsa Champions

Il Milan batte la Fiorentina: il sogno Champions è più vicino. Vietato sbagliare, ma tre vittorie potrebbero non bastare. Ecco perché

Basta il gol di testa di Hakan Calhanoglu al Milan per passare a Firenze. Quella contro la Fiorentina era la sfida più delicata ai fini della corsa alla Champions League. I rossoneri ora sono obbligati a vincere contro Frosinone e Spal per sperare di centrare il 4° posto.

Il Milan sale al 5° posto a quota 62 punti, a -1 dall’Inter, che deve ancora affrontare il Chievo, e a -2 dall’Atalanta, vittoriosa contro il Genoa. La Roma ha la possibilità di eguagliare lo score della squadra di Gennaro Gattuso, ma dovrà fare i conti con la Juventus, che non intende regalare punti ai giallorossi.

Il Milan per calendario è certamente avvantaggiato rispetto ai rivali capitolini. Ciononostante, la qualificazione in Champions League è tutt’altro che scontata. Il club di Via Aldo Rossi non deve fallire i prossimi incontri e affronta una squadra ormai retrocessa e una sicura della salvezza in Serie A, è vero. Tuttavia, molto dipenderà dai risultati dell’Atalanta. I bergamaschi tra una settimana andranno a Torino per misurarsi con la Juventus. Giampiero Gasperini può accontentarsi anche di un pareggio, a patto di vincere poi col Sassuolo. I milanisti sperano in una vittoria dei bianconeri. Se così non dovesse andare, il Milan dirà addio al sogno Champions.