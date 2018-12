A Leonardo piace l’attaccante brasiliano classe 1991. L’anno scorso era stato sondato anche dalla Roma in caso di partenza di Dzeko

Ieri sera Leonardo l’ha detto chiaro e tondo: Ibrahimovic non tornerà. Sogni di gloria spezzati per i tifosi milanisti che ora attendono un colpo in attacco nel mercato di gennaio. Leonardo ci sta pensando e studia le alternative. Una di queste potrebbe essere Willian Josè, come riferisce Sky Sport .

Classe ’91 attaccante brasiliano con passaporto, della Real Sociedad. Primo ostacolo: costa parecchio. Secondo ostacolo, il Milan attende ancora la sanzione per aver violato il FPF. L’ex Las Palmas piace però a Leonardo, e al momento può essere una soluzione per l’attacco. Quest’anno 12 partite 3 reti, complice anche un infortunio non è riuscito a giocare con continuità. E’ stato sondato anche dalla Roma lo scorso gennaio, poteva essere una soluzione in caso di partenza di Edin Dzeko. Il Milan ci pensa e scalda la pista per gennaio.