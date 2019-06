Milan, Zapata verso il Brasile: lo conferma il presidente del Flamengo 

Il difensore del Milan, Zapata, sarebbero indirizzato verso il Brasile: a confermare ciò è il presidente del Flamengo

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, Zapata del Milan sarebbe pronto per tornare in SudAmerica, precisamente al Brasile.

Il difensore colombiano, ha un contratto in scadenza con i rossoneri; un contratto che non verrà rinnovato. Cristian Zapata sarebbe un obiettivo concreto del Flamengo. A conferma di ciò sono le parole del club: «Jemerson e Zapata? Trattiamo, non mentiamo: uno dei due arriverà».