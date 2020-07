Milik Juve, la SNAI ha chiuso le scommesse per il trasferimento del polacco

Per la SNAI Arkadiusz Milik andrà sicuramente alla Juventus: chiuse le scommesse per il trasferimento del polacco

Come riportato questa mattina in prima pagina da Tuttosport, SNAI ha chiuso le scommesse per il trasferimento di Arkadiusz Milik alla Juventus, dando ormai praticamente per fatto l’approdo del polacco in bianconero. La quota aveva precedentemente oscillato tra 4,00 e 1,75, prima di diventare ingiocabile.

Come sottolinea il quotidiano torinese effettivamente il club della Continassa ha già trovato un’intesa col giocatore e il suo entourage, manca tuttavia il placet del Napoli. Nonostante il contratto in scadenza nel 2021, la valutazione di De Laurentiis resta quella dei 40 milioni. La Juve continua a lavorare in tal senso sulle contropartite