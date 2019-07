Milinkovic-Manchester United, si apre un nuovo scenario: le ultime

Milinkovic Savic rimane in uscita, vicino al Manchester United, ma potrebbe aprirsi un nuovo scenario. Le ultime

Sergej Milinkovic Savic rimane in uscita dalla Lazio. Il centrocampista è vicino alla cessione: il suo futuro sembrava essere al Manchester United. Al momento rimangono comunque alcuni nodi da sciogliere.

Infatti, i Red Devils, dovranno far partire Pogba prima di investire la cifra richiesta da Lotito di 90 milioni. Il francese era vicinissimo al Manchester United, ma il problema è Gareth Bale. Come spiega Il Tempo, il mancato trasferimento del gallese in Cina potrebbe compromettere l’affare Pogba-Real e dunque gli inglesi potrebbero non avere contanti da investire.