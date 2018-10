Milinkovic-Savic allontana lo United: «Mourinho? Penso solo alla Lazio»

Sergej Milinkovic-Savic nei radar del Manchester United, Josè Mourinho presente in tribuna per Serbia-Montenegro: ecco il commento del centrocampista della Lazio

Nonostante un avvio di stagione sottotono, Sergej Milinkovic-Savic continua a fare gola al Manchester United. La Lazio ha rispedito al mittente tutte le proposte ricevute nel corso della sessione di mercato estivo, ma il centrocampista è pronto per fare il salto di qualità. Ieri si è giocata l’amichevole tra Serbia e Montenegro, presente in tribuna proprio Josè Mourinho…

Ecco le sue parole riportate dai colleghi di Lazionews24.com: «Sono un giocatore della Lazio, ma è ovvio che mi abbia fatto piacere che un allenatore del suo spessore sia venuto a vedere la partita. Se ha dato l’impressione di non essere d’accordo con la formazione iniziale potrebbe non essere a causa mia. Magari non era qui per me, ma per qualcun altro. Ho letto un po’ ovunque che fosse qui allo stadio per vedermi giocare, ma questo non significa nulla».