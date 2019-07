Milinkovic-Savic al Manchester United, ci siamo: settimana decisiva

Entriamo nella settimana decisiva, quella che porterà Sergej Milinkovic Savic al Manchester United: tutti i dettagli

Il mercato in Inghilterra chiude l’8 agosto e per questo motivo le big inglese stanno cercando di chiudere il prima possibile le operazioni di mercato più importanti. Tra queste rientra sicuramente quella di Sergej Milinkovic Savic al Manchester United.

Come riporta il Corriere dello Sport questa sarà la settimana decisiva, dove dovrebbero chiudersi le operazioni Pogba al Real Madrid e Savic allo United. Gli inglesi partirebbero da 75 milioni di euro per il cartellino più 15 di bonus. Lotito proverà sino all’ultimo ad alzare la parte fissa, magari arrivando a 80 più bonus, oppure rendendo gli incentivi meno complicati da raggiungere. Per la Lazio balla un affare complessivo da 90 milioni.