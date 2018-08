Il centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, non arriverà al Milan. Il club rossonero ha chiuso ufficialmente le porte

«Con l’arrivo di Bakayoko, Castillejo e Laxalt, AC Milan termina le operazioni in entrata di questa sessione estiva di mercato». Con questo comunicato ufficiale il Milan chiude definitivamente le porte a nuovi arrivi. I tifosi rossoneri speravano nel colpaccio Sergej Milinkovic-Savic ma il centrocampista serbo classe 1995 non lascerà la Lazio per vestire la maglia rossonera. Ieri si è parlato di un possibile assalto rossonero con una possibile offerta da 40 milioni per il prestito oppure con una maxi-offerta che avrebbe coinvolto anche Bonaventura e Bonaventura.

La Lazio però non vuole cedere il giocatore e il Milan ha deciso di non affondare il colpo. Il mercato in entrata, come riferito ufficialmente dal club rossonero, è ufficialmente chiuso. I rossoneri, negli ultimi minuti, hanno ufficializzato gli arrivi di Samu Castillejo e di Diego Laxalt ma non tenteranno il colpo in mediana. Bakayoko ha completato la batteria di centrocampisti a disposizione di Rino Gattuso e non ci saranno nuovi innesti. Addio dunque al sogno Sergej Milinkovic-Savic: il Milan ha chiuso ufficialmente la sua campagna acquisti con gli arrivi di Castillejo e Laxalt. Niente ‘SMS’ da Leonardo a Gattuso.