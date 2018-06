Minuto di silenzio a Nizza prima dell’amichevole Francia-Italia: le due selezioni hanno ricordato Roger Piantoni, calciatore francese degli anni ’50 morto qualche giorno fa

All”Allianz Riviera’ di Nizza, l’amichevole Francia-Italia (segui la diretta) è stata preceduta da un minuto di silenzio. I componenti delle due selezioni, poco prima del fischio di inizio, hanno ricordato Roger Piantoni, ex attaccante francese scomparso sabato scorso all’età di 86 anni.

La carriera di Piantoni è legata in particolare allo Stade de Reims, squadra con cui si è laureato tre volte campione di Francia. Ma non solo, perchè proprio col Nizza ha concluso la sua carriera di calciatore nel 1966; e lo stadio della Costa Azzurra, questa sera, non ha fatto mancare un lunghissimo applauso alla sua memoria.