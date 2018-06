Miranda-Inter: si va verso la permanenza

Nonostante il contratto in scadenza nel prossimo anno, Miranda dovrebbe restare all’Inter almeno per un’altra stagione

Visto l’arrivo di Stefan de Vrij dalla Lazio e il contratto in scadenza nel prossimo giugno, in molti sospettavano di un possibile addio di Miranda all’Inter. La situazione, però, stando a quanto riportato da Sky Sport, è ben diversa: il club nerazzurro, infatti, sarebbe intenzionato a trattenere il difensore, al momento impegnato con il suo Brasile al Mondiale.

Nonostante l’interesse del Galatasaray, dunque, si va verso la permanenza del giocatore a Milano almeno per un altro anno. Il brasiliano, infatti, è ritenuto un punto fermo dal tecnico Luciano Spalletti, che avrà bisogno di calciatori esperti per affrontare la prossima stagione, in cui l’Inter sarà impegnata in tre competizioni.