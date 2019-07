Miranda saluta l’Inter: «Un orgoglio questa maglia, tiferò sempre per voi»

Miranda saluta l’Inter dopo 4 anni: il difensore ha rescisso il suo contratto con il club nerazzurro e ha salutato club e tifosi così

Il difensore Miranda saluta l’Inter. Dopo 4 anni passati in nerazzurro, il brasiliano saluta il club e i suoi tifosi con un post.

«Oggi termino il mio viaggio in questo grande e glorioso Club Inter. Una società che mi ha accolto con grandissimo affetto. Sono molto grato per tutto ciò che ho vissuto qui in questi meravigliosi 4 anni. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e hanno accompagnato il mio viaggio. È stato un onore vestire la maglia dell’Internazionale e potete essere certi che ovunque andrò tiferò sempre per voi!» ha dichiarato il difensore.